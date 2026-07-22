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Ce sont les vacances parlementaires.

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Les députés ont décidé de classer la pétition contre la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense des forces de l’ordre.
Les députés ont décidé de classer la pétition contre la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense des forces de l’ordre.
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Pétition contre la loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre : classement décidé par la commission des lois

Tris Acatrinei 4 min read

Ce mardi 21 juillet 2026, après le vote en séance publique du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi RIPOST, les députés devaient se rendre en commission des lois, pour décider du classement ou non de la pétition contre la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre.

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Ce texte, issu de la niche DR (Droite Républicaine) n’avait pas été examinée en totalité en janvier. Mais, le ministre de l’Intérieur avait été sensible aux arguments du groupe de Laurent Wauquiez et avait décidé de le remettre à l’ordre du jour, pour en terminer l’examen.

Très chaotique, cette séance avait été marquée par une flopée de sous-amendements que Laurent Nuñez avait refusé d’examiner, en utilisant l’article 44 alinéa 2 de la Constitution. Dans le même mouvement, la pétition, déposée sur le site de l’Assemblée nationale, a pris de l’ampleur et au 22 juillet 2026 à 0 h et dépassait les 760 000 signatures. On n’a pas pu consulter le site, celui étant pour le moment indisponible.

Pour le RN, la pétition devait être classée car, il fallait garantir le rôle des institutions et éviter la confusion. Pour le groupe EPR, les auteurs de la pétition demandaient purement et simplement le rejet de la loi et faire un débat sur ce texte revenait à jouer « un match-retour ». C’est aussi le point de vue du groupe de la Droite Républicaine, du MoDem et du groupe Horizons.

À l’inverse, pour LFI, les socialistes, les écologistes, les communistes et le groupe LIOT, ce débat répond aux inquiétudes du public, qui s’est saisi de cet outil citoyen et permet aussi d’instaurer un peu de « démocratie directe » pour reprendre les mots utilisés par Paul Molac.

À l’issue du vote nominatif, 35 députés ont voté pour le classement de la pétition et 21 pour qu’elle soit examinée. Il est à souligner que 17 députés étaient absents. Dans l’attente du compte-rendu de la commission des lois, voici le tableau des votes.

NomVoteGroupe
M. Vincent CaureClassementEnsemble pour la République
Mme Agnès Firmin Le BodoAbsent(e)Horizons & Indépendants
M. Philippe GosselinClassementDroite Républicaine
Mme Marie-France LorhoAbsent(e)Rassemblement National
Mme Sandra RegolAbsent(e)Écologiste et Social
Mme Colette CapdevielleExamenSocialistes et apparentés
M. Philippe LatombeClassementLes Démocrates
M. Paul MolacExamenLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Xavier AlbertiniClassementHorizons & Indépendants
M. Pouria AmirshahiExamenÉcologiste et Social
Mme Léa Balage El MarikyExamenÉcologiste et Social
Mme Anne BergantzClassementLes Démocrates
M. Ugo BernalicisExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
M. Sylvain BerriosClassementHorizons & Indépendants
Mme Sophie BlancClassementRassemblement National
M. Philippe BonnecarrèreAbsent(e)Non inscrit
Mme Sylvie BonnetClassementDroite Républicaine
Mme Émilie BonnivardClassementDroite Républicaine
Mme Dorine BregmanAbsent(e)Socialistes et apparentés
Mme Gabrielle CathalaExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
M. Bernard ChaumeilClassementRassemblement National
M. Paul ChristophleExamenSocialistes et apparentés
M. Jean-François CoulommeExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
Mme Élisabeth de MaistreClassementDroite Républicaine
Mme Nicole Dubré-ChiratClassementEnsemble pour la République
M. Emmanuel DuplessyExamenÉcologiste et Social
M. Jonathan GeryClassementRassemblement National
M. Yoann GilletClassementRassemblement National
M. Guillaume Gouffier ValenteClassementEnsemble pour la République
Mme Monique GrisetiClassementRassemblement National
Mme Carole GuillermClassementLes Démocrates
M. Jordan GuittonClassementRassemblement National
M. Patrick HetzelClassementDroite Républicaine
M. Sacha HouliéAbsent(e)Socialistes et apparentés
M. Harold HuwartAbsent(e)Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Sébastien HuygheClassementEnsemble pour la République
M. Jérémie IordanoffExamenÉcologiste et Social
Mme Émeline K/BidiExamenGauche Démocrate et Républicaine
M. Andy KerbratExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
Mme Constance Le GripClassementEnsemble pour la République
M. Antoine LéaumentExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
Mme Marie LebecClassementEnsemble pour la République
M. Jérôme LegavreExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
Mme Gisèle LelouisClassementRassemblement National
Mme Katiana LevavasseurAbsent(e)Rassemblement National
Mme Marie-Philippe LubetClassementEnsemble pour la République
M. Sylvain MaillardAbsent(e)Ensemble pour la République
Mme Hanane MansouriAbsent(e)Union des droites pour la République
M. Laurent MarcangeliAbsent(e)Horizons & Indépendants
M. Christophe MarionClassementEnsemble pour la République
Mme Élisa MartinExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
M. Éric MartineauClassementLes Démocrates
Mme Laure MillerClassementEnsemble pour la République
Mme Sophie PantelExamenSocialistes et apparentés
M. Éric PaugetClassementDroite Républicaine
M. Marc PenaExamenSocialistes et apparentés
Mme Lisette PolletClassementRassemblement National
M. Thomas PortesExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
M. Stéphane RambaudClassementRassemblement National
M. Julien RancouleClassementRassemblement National
Mme Sophie Ricourt VaginayAbsent(e)Union des droites pour la République
Mme Valérie RossiExamenSocialistes et apparentés
M. Nicolas SansuExamenGauche Démocrate et Républicaine
M. Hervé SaulignacAbsent(e)Socialistes et apparentés
Mme Andrée TaurinyaExamenLa France insoumise – Nouveau Front Populaire
M. Michaël TaverneClassementRassemblement National
M. Jean TerlierAbsent(e)Ensemble pour la République
Mme Céline Thiébault-MartinezAbsent(e)Socialistes et apparentés
M. Gabriel TomatisClassementRassemblement National
M. Cyril TribuianiClassementRassemblement National
M. Antoine VilledieuAbsent(e)Rassemblement National
M. Jean-Luc WarsmannAbsent(e)Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Mme Caroline YadanClassementEnsemble pour la République

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