Pétition contre la loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre : classement décidé par la commission des lois

Les députés ont décidé de classer la pétition contre la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense des forces de l’ordre.

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Ce mardi 21 juillet 2026, après le vote en séance publique du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi RIPOST, les députés devaient se rendre en commission des lois, pour décider du classement ou non de la pétition contre la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre.

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Ce texte, issu de la niche DR (Droite Républicaine) n’avait pas été examinée en totalité en janvier. Mais, le ministre de l’Intérieur avait été sensible aux arguments du groupe de Laurent Wauquiez et avait décidé de le remettre à l’ordre du jour, pour en terminer l’examen.

Très chaotique, cette séance avait été marquée par une flopée de sous-amendements que Laurent Nuñez avait refusé d’examiner, en utilisant l’article 44 alinéa 2 de la Constitution. Dans le même mouvement, la pétition, déposée sur le site de l’Assemblée nationale, a pris de l’ampleur et au 22 juillet 2026 à 0 h et dépassait les 760 000 signatures. On n’a pas pu consulter le site, celui étant pour le moment indisponible.

Pour le RN, la pétition devait être classée car, il fallait garantir le rôle des institutions et éviter la confusion. Pour le groupe EPR, les auteurs de la pétition demandaient purement et simplement le rejet de la loi et faire un débat sur ce texte revenait à jouer « un match-retour ». C’est aussi le point de vue du groupe de la Droite Républicaine, du MoDem et du groupe Horizons.

À l’inverse, pour LFI, les socialistes, les écologistes, les communistes et le groupe LIOT, ce débat répond aux inquiétudes du public, qui s’est saisi de cet outil citoyen et permet aussi d’instaurer un peu de « démocratie directe » pour reprendre les mots utilisés par Paul Molac.

À l’issue du vote nominatif, 35 députés ont voté pour le classement de la pétition et 21 pour qu’elle soit examinée. Il est à souligner que 17 députés étaient absents. Dans l’attente du compte-rendu de la commission des lois, voici le tableau des votes.